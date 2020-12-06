Матч заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и азербайджанским "Карабахом" не состоится.

В связи с массовым заражением футболистов "Карабаха" у агдамского клуба попросту не найдется 13 игроков, чтобы заявить на игру.

Таким образом, чемпион Азербайджан завтра не полетит в Испанию, как планировал это сделать.

Скорее всего, наша команда получит техническое поражение 0:3. Впрочем, игра не имела никакого турнирного значения ни для испанцев, ни для нас. "Карабах" с 1 очком в активе не имел шансов подняться выше 4-го места в группе.

На данный момент у "Карабаха" коронавирусом болеют Шахруддин Магомедалиев, Хайме Ромеро, Гара Гараев, Эмиль Балаев, Исмаил Ибрагимли, Турал Байрамов, Махир Эмрели, Аббас Гусейнов и Кевин Медина. Максим Медведев и Муса Гурбанлы переболели COVID-19, но к тренировкам не приступили, а Патрик Андраде и Бадави Гусейнов травмированы.