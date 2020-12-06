Советник Ельцина назвал главного виновника распада СССР

Автор проекта о создании СНГ, советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай считает главным виновником распада СССР Михаила Горбачева. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд».

По его словам, Беловежское соглашение, подписанное 8 декабря 1991 года, было не причиной, а следствием развала СССР. «Те, кто был в тот день в Вискулях, включая журналистов, знают, что речь шла о том, как сохранить что осталось», — отметил Шахрай.

Обвинения в адрес Ельцина он счел неверными. «Это все равно, что обвинить врача, который на скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?» — сказал Шахрай.

Он утверждает, что фактически СССР начал распадаться уже осенью 1991 года. «И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев», — заявил Шахрай.