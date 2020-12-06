Телефонные переговоры Лаврова и Байрамова

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону во вторник ход выполнения положений трехстороннего заявления лидеров по Нагорному Карабаху, сообщается на сайте российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении.