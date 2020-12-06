Американский сопредседатель МГ ОБСЕ едет в регион

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер отправится на консультации по Нагорному Карабаху в Баку и Ереван. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, выступая на брифинге для членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США, передает Sputnik.

По его словам, Вашингтон продолжает призывать Азербайджан и Армению к урегулированию карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. При этом Рикер не уточнил сроки поездки Шофера.

Отмечается при этом, что Шофер поедет также на переговоры по Грузии в Женеву.