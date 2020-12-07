Армянский депутат: В одном из ресторанов Вардениса обедали азербайджанские военные

Сегодня из различных источников мы получаем информацию о том, что в одном из ресторанов Вардениса обедали азербайджанские военнослужащие, одетые в гражданскую одежду. Как сообщает «Новости Армения», об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе парламентского часа заявила депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

Также, по ее словам, те же источники сообщили о том, что азербайджанские военнослужащие осуществляют покупки в магазинах Вардениса.

«Кончено, Служба национальной безопасности в свойственном ей стиле поспешила опровергнуть данную информацию, но мы все видели, чего стоят опровержения наших официальных структур, и особенно для нас», - сказала Тоноян.