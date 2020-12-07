В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика

В Иране задержали несколько лиц, причастных к убийству физика-ядерщика и заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом в эфире телеканала Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова передает РИА Новости.

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — подчеркнул парламентарий.

27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. На месте атаки сначала подорвался смертник, а затем автомобиль, где находился ученый и его охранники. От тяжелых ранений замглавы военного ведомства скончался в больнице.