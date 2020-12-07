Артур Ванецян: «Существует стопроцентный консенсус о том, что Пашинян должен уйти»

Акции гражданского неповиновения, заявления двух Католикосов, президента, различных политических, общественных организаций, мэров городов свидетельствуют, что существует стопроцентный консенсус о том, что Никол Пашинян должен уйти. Как сообщает «Айсор», об этом заявил председатель оппозиционной партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«У него нет другого пути. Будет правильно, если он примет решение сегодня. Каждый день отсрочки принятия такого решения является прямой угрозой нашей стране», - сказал Ванецян.