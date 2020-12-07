Полад Бюльбюльоглы: "Если наши соседи наберутся мудрости..."

В Москве состоялся первый Форум «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства», который был организован в рамках совместного мероприятия бизнес-клуба торгового представительства Азербайджана в России и журнала “Russian Business Guide”, сообщили haqqin.az в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

К форуму с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы. Поприветствовав всех участников мероприятия и подчеркнув важность его проведения, он отметил, что хотя пандемия и нарушила многие планы, но экономическое взаимодействие наших стран продолжает успешно развиваться.

Посол особо подчеркнул роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, работу, проводимую на уровне парламентов и посольств обоих государств, а также деятельность торгового представительства Азербайджана в России, которое делает всё возможное для развития экономических связей и увеличения товарооборота.

«Нынешнее мероприятие проводится в весьма знаменательное для Азербайджана время. Наша страна одержала Великую победу, которую азербайджанский народ ждал 30 лет. Освобождены наши земли, которые были под оккупацией. И сегодня начинается новая страница не только для Азербайджана, но и всего региона. Как неоднократно отмечал многоуважаемый президент Ильхам Алиев в своих выступлениях, создаётся большое окно возможностей. Если наши соседи наберутся мудрости и станут на путь нормального экономического взаимодействия, то, конечно, это будет большая польза для всего региона», - сказал он.

Полад Бюльбюльоглы особо подчеркнул, что гарантом широкого двустороннего взаимодействия являются, прежде всего, руководители двух стран – Владимир Путин и Ильхам Алиев, которые всегда держат эти отношения в зоне своего внимания.