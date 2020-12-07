Азербайджан стартует в отборе ЧМ-2022 матчем против Криштиану Роналду

Наша команда начнет выступление в турнире 24 марта гостевым матчем против команды Криштиану Роналду в Португалии.

Интересно, что 27 марта сборная Азербайджана сыграет с Катаром. Дело в том, что УЕФА пригласил хозяев ЧМ-2022 поиграть с командами группы «А» на внеконкурсной основе, чтобы получше подготовиться к домашнему мундиалю. Сборная Катара свои домашние матчи в нашей группе будет проводить в Европе, а потому пока неизвестно, где именно 27 марта катарцы примут нашу команду.

Ну а 30 марта Азербайджан примет в Баку Сербию. На этом отборочный турнир уйдет на перерыв до осени. 1 сентября сборная Азербайджана сыграет в Люксембурге, 4 сентября – в Ирландии, а 7 сентября – дома с Португалией.

9 октября команду Джанни Де Бьязи ждет домашняя игра с Ирландией, 12 октября же – выездная с Сербией. Наконец, в ноябре Азербайджан примет Люксембург (11 ноября) и Катар (14 ноября).