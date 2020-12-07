Генпрокурор Техаса просит отменить победу Байдена в 4 штатах

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Пакстона.

Как следует из документа, генпрокурор "подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину".

"Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", - подчеркнул Пакстон. Как он полагает, в штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Пакстон заявил, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру" в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

В Техасе традиционно пользуется поддержкой Республиканская партия. На президентских выборах в штате победу одержал действующий президент США Дональд Трамп.