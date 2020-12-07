Отец героя войны: «В день, когда я хоронил сына, мне позвонили его однополчане… А теперь и они не отвечают»

В 2018 году, вскоре после окончания средней школы, где Али славился как спортсмен-боксер, он отправился на военную службу. И уже тогда, на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Геранбойском и Тертерском районах, он оказался лицом к лицу с врагом.

Али Рабиль оглу Тагиев родился в 2001 году в Сальяне в семье рабочего. Из трех детей Тагиевых - двух братьев и сестры - Али был младшим. Старший брат Хикмет тоже воевал на фронте – брал со своей воинской частью Муровдаг.

Одним из тех, кто собственной кровью вписал свое имя в новейшую историю Азербайджана, стал 19-летний шехид Али Тагиев.

А в первый же день Второй Карабахской войны подразделение Тагиева вступило в сражение за азербайджанские земли. Судьба так распорядилась, что молодому бойцу не удалось вкусить сладость победы – на четвертый день войны Али Тагиев погиб в бою за село Чайлы в Тертерском районе. Осколочное ранение в голову не оставило ему шансов на жизнь. Но даже те несколько километров освобожденной родной земли, которые ему удалось пройти, преисполнили последние часы солдата великой радостью и гордостью за свое Отечество.

После боя тело воина осталось на нейтральной полосе, однополчанам удалось его вынести лишь через три дня.

«В день, когда я хоронил своего сына, со словами сочувствия мне звонили с фронта его армейские друзья. Позже я пытался по этому номеру дозвониться до них, но телефон был отключен. Теперь душа болит и за этих ребят, дай Аллах, чтобы с ними ничего не случилось, чтобы целыми и невредимым солдаты вернулись к своим родителям», - молит отец шехида Рабиль киши.

Он вспоминает, что как-то еще до войны, узнав, что сын приболел, позвонил командиру Али и попросил офицера приглядеть за парнем.

«Как Али тогда возмущался… «Я – мужчина, а ты звонишь и просишь за меня, как за мальчишку!» - заявил он мне. Али был очень мужественным и стойким парнем», - превозмогая боль, говорит отец героя.

За день до гибели Али с телефона своего командира позвонил домой и попросил близких ни о чем не беспокоиться и беречь себя.

«Очень сильный характер был у Али. Он никогда не жаловался и не плакал, даже маленьким. Всегда улыбался. Младший он у нас – все его любили и баловали. Но когда пошел в армию – сразу изменился, стал собранным и серьезным. Сын и сам об этом говорил. Очень упорным и целеустремленным. Чтобы читать Коран в оригинале, освоил арабский, а потом и меня учил, - рассказывает Афсуса ханум, мать шехида, и добавляет: - Все погибшие в этой войне – теперь мои дети. Пусть Аллах обрадует их души! Как только будет можно, мы с отцом Али отправимся туда, где наш сын воевал, где он бился за нашу Родину и стал шехидом».