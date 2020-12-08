Ирина Бусыгина: «Пашинян оказался в ситуации, которая будет стоить ему политической карьеры»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в ситуации, которая, возможно, будет стоить ему политической карьеры. Такое мнение в разговоре с «Росбалтом» выразила профессор департамента политологии и международных отношений Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Ирина Бусыгина.

«Он стал заложником ситуации. Любое решение, которое принимаешь, чрезвычайно рискованно и будет стоить карьеры. Если пытаешься вести себя как либеральный политик и подписываешь невыгодное перемирие, даже из соображений спасения жизней, то оппозиция немедленно мобилизуется против тебя», — отметила политолог, имея в виду протесты в Армении 8 декабря.

«О его судьбе теперь позаботится оппозиция. И не нужно быть большим провидцем, чтобы понимать, что ты предоставляешь страшный аргумент в руки своим политическим противникам. И вот оно случилось, ему этого не простят. В стране достаточно радикальных людей, которые будут до последнего разыгрывать карту», — рассказала эксперт.