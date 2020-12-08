Эмиль Мамедов, собкор 00:33

Житель села Шоркенд Нефтчалинского района Каинат Гурбанов в 19 лет вписал свое имя в славную историю победы в Отечественной войне. Каинат служил артиллеристом и в ходе одного из боев получил тяжелое ранение в голову. Корреспондент haqqin.az побывал в доме семьи Гурбановых в Нефтчале и выяснил подробности боевого пути молодого артиллериста. Каинат Гурбанов родился в 2001 году. Помимо Каината в семье двое дочерей. Отец семейства – Тарих Гурбанов работает слесарем.

Среднее образование Каинат получил в средней школе села Шоркенд, которая носит имя шехида Фаила Маилова. После окончания школы Каинат поступил в Бакинский государственный нефте-энергетический колледж, после чего отправился на военную службу. Каинат Гурбанов служил в артиллерии на линии соприкосновения с противником. Когда началась война, он находился на посту «Кероглу» в направлении Дашкесана. В ходе одного из боев выпущенный противником снаряд разорвался недалеко от Каината и парень получил тяжелое ранение в голову. Осколки выбили ему один глаз, а также застряли в области головы и шеи. Он стал инвалидом второй группы.