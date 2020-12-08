Вазген Манукян приближает гражданскую войну в Армении

«Призываю правоохранительные органы соблюдать общественный порядок и не становиться политическим инструментом в руках потерпевших поражение властей». Как сообщает "Новости Армения", об этом говорится в заявлении оппозиционного кандидата в премьер-министры от Движения за спасение Родины Вазгена Манукяна.

«Наше движение набирает обороты. Каждый день к нам присоединяются новые люди, группы и структуры. Тысячи молодых людей и обеспокоенные будущим нашей страны граждане в Ереване и областях достойно борются за нашу безопасность, достоинство и завтрашний день.

Это не узко политическое движение. Это не движение исключительно за смену власти. Это прежде всего движение достоинства. Чтобы смыть с себя клеймо поражения, выпрямить спины и строить будущее.

Почему должен уйти этот режим вместе с главарем не нуждается в дополнительном объяснении, так как после этой позорной капитуляции не может быть иначе.

Мы при содействии народа сформируем новое правительство национального согласие, посвятим себя решению срочных проблем, подготовим новые выборы.

Считаю важным стабилизирующую роль парламента в сложившейся ситуации. Мы не хотим потрясений. Нам необходима общественная солидарность. Атмосфера ненависти и яда должна остаться в прошлом», - говорится в заявлении.