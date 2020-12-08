Трамп рассчитывает на второй президентский срок

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться в Белом доме на второй срок, несмотря на предварительные результаты выборов.

«Посмотрим, какой будет следующая администрация. Надеюсь, следующей администрацией будет администрация Трампа, нельзя украсть сотни тысяч голосов», – заявил глава государства в ходе выступления в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что он выиграл в ключевых штатах, однако после этого «произошли ужасные вещи».