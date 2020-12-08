Республиканцы отказались признавать Байдена президентом США
Лидеры республиканцев в Конгрессе США отказались принимать резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны. Об этом сообщает CNN.
Лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойер предложил принять эту резолюцию на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США. В комитет входят демократы и республиканцы.
Однако представители Республиканской партии проголосовали против предложения Хойера. В частности, против выступили лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.