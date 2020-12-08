Макрон выбрал любимого диктатора, который не любит Турцию актуальный комментарий
Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находился в гостях у своего французского коллеги Эммануэля Макрона. И тот уже сделал визитеру приятное, заявив, что «поставки оружия Египту не будут увязываться с вопросами соблюдения Каиром прав человека».
Собственно, никто ни в Каире, ни в Париже не скрывает, что недавно внезапно возникшее франко-египетское сердечное согласие обусловлено предельно прагматичными соображениями. Ответ на вопрос, против кого дружим здесь лежит на поверхности – против Турции, которая что ас-Сиси, что Макрону костью в горле.
Дело движется к созданию средиземноморской антитурецкой Антанты, на создании которой французский ВПК весьма солидно подзаработает, поставив Египту военные корабли и истребители, а также продав египетским силам безопасности новейшие средства слежения и другую специальную полицейскую технику.
В преддверии таких политических и экономических выгод – о каких правах человека может идти речь? О чем вы? Когда на кону миллиарды и новый стратегический партнер, уже сейчас ведущий активные действия против Анкары – от поддержки Хафтара в Ливии до противостояния в Восточном Средиземноморье – права человека могут и подождать.
Тем более, что в отношении к ас-Сиси такой опыт уже есть. Покидающий Белый дом Дональд Трамп и его администрация закрывали глаза на сотни задокументированных нарушений прав человека, совершенных против оппозиции и активистов в Египте, полностью игнорируя отчеты, опубликованные Госдепартаментом США, Human Rights Watch и другими местными и международными правозащитными группами.
А вот от Байдена Каиру подобной терпимости ожидать не приходится. Еще в июле старина Джо опубликовал твит, в котором предупредил «нового фараона», что для него времена изменились. И что в случае избрания его президентом «больше не будет пустых чеков на имя любимого диктатора Трампа».
Ответная реакция подконтрольных ас-Сиси медиа впечатлила: частные спутниковые телеканалы и другие средства массовой информации обрушились на Байдена с обвинениями в том, что он является сторонником «Братьев-мусульман», с 2013 года официально признанных в Египте террористической организацией. Байдена всячески демонизировали, предрекая Египту сущий армагеддон, если он выиграет выборы. Накал страстей был таков, что, как заметил один из иностранных наблюдателей, «казалось, будто выборы проходят не в США, а в Египте».
Правда, когда стали известны итоги голосования в США, ас-Сиси и подконтрольные ему медиа совершили головокружительное «переобувание в прыжке»: сам египетский лидер стал первым арабским президентом, поздравившим Байдена с избранием, а СМИ начали писать о том, какое счастье пришло на Ближний Восток в связи с появлением в Белом доме нового хозяина.
Более того, как только стало известно, что победит старина Джо, египетское правительство освободило сотни политических заключенных. В том числе - пятерых родственников американского активиста египетского происхождения Мухаммада Солтана, которые в течение нескольких месяцев насильственно удерживались египетскими силовиками…
Но было уже поздно. Байден и приходящая вместе с ним ближневосточная гоп-компания демократов – люди крайне злопамятные и слегка, не престану это повторять, двинутые на либеральных ценностях. Которые сами по себе – прекрасная вещь, когда их не начинают насильственно насаждать в других странах без учета местной специфики. Тем более, что старина Джо во время своей кампании критиковал поддержку Трампом поведения египетского «нового фараона», прямо заявляя, что с его победой эта ситуация изменится.
А потому у ас-Сиси нет иного выбора, как стать любимым диктатором у кого-то еще. Назначить его на эту роль из сугубо прагматических антитурецких соображений готов Макрон – замечательно, да здравствует многовековая франко-египетская дружба, полыхавшая огнем французских пушек еще при Наполеоне!
Но сомнения в том, что французы готовы любить ас-Сиси без оглядки на права и свободы в Каире все же оставались. А потому египетские власти запустили своеобразный пробный шар по этой теме: 19 ноября, после встречи с послами западных стран в Каире, были задержаны трое сотрудников ведущей правозащитной группы «Египетская инициатива за личные права». Париж сделал вид, что ничего страшного не произошло, а в администрации ас-Сиси вздохнули с облегчением, тест на дружбу с диктатурой Франция выдержала успешно.
«Мы поражены тем, что Франция расстилает красную ковровую дорожку для диктатора, когда сегодня в Египте более 60 000 узников совести», - заявил один из представителей международных правозащитных организаций.
А чему здесь удивляться? Права человека и прочие демократические ценности для Париже имеют значение ровно до того момента, когда речь заходит о противодействии Анкаре и прибылях для французского капитала, связанного с военно-промышленным комплексом. Ничего личного, только трезвый и циничный расчет, которым во все времена отличалась дипломатия Франции.