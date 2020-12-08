Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:33

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находился в гостях у своего французского коллеги Эммануэля Макрона. И тот уже сделал визитеру приятное, заявив, что «поставки оружия Египту не будут увязываться с вопросами соблюдения Каиром прав человека». Собственно, никто ни в Каире, ни в Париже не скрывает, что недавно внезапно возникшее франко-египетское сердечное согласие обусловлено предельно прагматичными соображениями. Ответ на вопрос, против кого дружим здесь лежит на поверхности – против Турции, которая что ас-Сиси, что Макрону костью в горле. Дело движется к созданию средиземноморской антитурецкой Антанты, на создании которой французский ВПК весьма солидно подзаработает, поставив Египту военные корабли и истребители, а также продав египетским силам безопасности новейшие средства слежения и другую специальную полицейскую технику.

В преддверии таких политических и экономических выгод – о каких правах человека может идти речь? О чем вы? Когда на кону миллиарды и новый стратегический партнер, уже сейчас ведущий активные действия против Анкары – от поддержки Хафтара в Ливии до противостояния в Восточном Средиземноморье – права человека могут и подождать. Тем более, что в отношении к ас-Сиси такой опыт уже есть. Покидающий Белый дом Дональд Трамп и его администрация закрывали глаза на сотни задокументированных нарушений прав человека, совершенных против оппозиции и активистов в Египте, полностью игнорируя отчеты, опубликованные Госдепартаментом США, Human Rights Watch и другими местными и международными правозащитными группами. А вот от Байдена Каиру подобной терпимости ожидать не приходится. Еще в июле старина Джо опубликовал твит, в котором предупредил «нового фараона», что для него времена изменились. И что в случае избрания его президентом «больше не будет пустых чеков на имя любимого диктатора Трампа».

Ответная реакция подконтрольных ас-Сиси медиа впечатлила: частные спутниковые телеканалы и другие средства массовой информации обрушились на Байдена с обвинениями в том, что он является сторонником «Братьев-мусульман», с 2013 года официально признанных в Египте террористической организацией. Байдена всячески демонизировали, предрекая Египту сущий армагеддон, если он выиграет выборы. Накал страстей был таков, что, как заметил один из иностранных наблюдателей, «казалось, будто выборы проходят не в США, а в Египте». Правда, когда стали известны итоги голосования в США, ас-Сиси и подконтрольные ему медиа совершили головокружительное «переобувание в прыжке»: сам египетский лидер стал первым арабским президентом, поздравившим Байдена с избранием, а СМИ начали писать о том, какое счастье пришло на Ближний Восток в связи с появлением в Белом доме нового хозяина. Более того, как только стало известно, что победит старина Джо, египетское правительство освободило сотни политических заключенных. В том числе - пятерых родственников американского активиста египетского происхождения Мухаммада Солтана, которые в течение нескольких месяцев насильственно удерживались египетскими силовиками…