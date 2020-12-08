Неужели Еревану, чтобы до конца осознать роль Москвы для его существования, нужно было пройти испытание войной, когда он остался на поле боя один на один с доблестной Азербайджанской армией? Да, такая встряска, видимо, была необходима политикам страны, привыкшей жить на одни подачки, большую часть которых обеспечивала именно Москва. Просто эту помощь «многострадальная страна» принимала всегда не с благодарностью, а как нечто должное. И с каждым разом требовала все больше и больше.

Россия вновь пришла на помощь Армении и не дала Азербайджану до конца уничтожить ее армию, что привело бы к демографическим и экономическим катаклизмам – вплоть до падения армянской государственности. О чем вслух громко говорят оппозиционные политики в Ереване. Да, благодаря вмешательству Москвы удалось сохранить жизни многих азербайджанских бойцов. Но Армении, пусть и с большими потерями, удалось сохранила дееспособность. И в Ереване, после многолетней страсти по евроинтеграции, прозвучали комплименты в адрес Москвы.

Еще в июне текущего года чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин пытался внести ясность в этот вопрос. Он пытался напомнить своим неблагодарным протеже, что Россия все еще остается главным внешнеэкономическим партнером Армении. Вспомним, что это был критический период массовых антироссийских выступлений в масштабах всей страны. Пашиняновская клика упорно внушала своему народу, что богатая Россия слишком мало помогает. И пришлось послу озвучить конкретные цифры: 27% от общей доли внешнеторгового оборота Армении приходится на Россию, а доля от общего объема прямых инвестиций - 51%. Кроме того, 61% внешних трансфертов в Армению тоже поступает из России.

Стоило бы в Ереване тогда прислушаться к словам посла. Ведь 27% внешнеторгового оборота это уже внушительный показатель! Более четверти армянского импорта и более трети ее экспорта приходится на долю России. К тому же, сколько еще Москва помогает этой немощной стране, так сказать, неофициально – достаточно вспомнить факты многомиллиардных военных поставок, периодически всплывающие в СМИ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз выражал удивление тем, откуда у этой нищей страны столько боевой техники. Стоимость одной уничтоженной и взятой в качестве трофея в ходе Второй Карабахской войны техники оценивается более чем в 3 млрд долларов, что соразмерно всему бюджету страны.

А доля в общем объеме прямых инвестиций в 51% разве не говорит о том, что именно за счет российских капвложений существует вообще ее экономика. И это еще при заметно замороженных отношениях двух стран. Если в первом квартале 2019 года приток общих инвестиций составлял 32,9 млрд. драмов, а прямых инвестиций - 12,5 млрд драмов, то за тот же период 2020 года эти показатели сократились на 34,2 млрд. драмов и 8,2 млрд. драмов соответственно. Говорить же о трансфертах и вовсе стоит. В 2019 году приток трансфертов составил 3,7% ВВП страны. Значит, 1,8% ВВП Армении - это российские деньги, которые отправляют гастарбайтеры из России.

А ведь важными фактором взаимодействия остается и деятельность в Армении компаний с российским капиталом, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков страны. Достаточно отметить, что энергетическая, транспортная и прочие жизненно важные системы Армении сегодня однозначно принадлежат дочерним компаниям соответствующих российских компаний…