Центробанк Армении уверяет, что на валютном рынке нет оснований для ажиотажа, более того, в этих условиях, как сейчас, так и в обозримом будущем, нет существенных рисков неконтролируемого ускорения инфляции. Мол, в потоках реального сектора, лежащих в основе движения драма (экспорт, импорт, денежные переводы, прямые иностранные инвестиции и т. д.), нет значительных дисбалансов.

Между тем, если курс доллара еще в начале военных действий составлял 485 драмов, то сегодня этот показатель намного превысил отметку в 510 и упорно приближается к 520 драмам, дорожая иногда на целый драм в день. Haqqin.az уже писал о росте цен в этой стране на разные услуги и продукты питания. За последние дни вновь отмечается рост цен на потребительские товары, в том числе на молочные продукты, хлебобулочные изделия и другие продукты питания. В течение трех дней на 10-15 драмов подорожали йогурт, масло, выпечка. Вес хлеба уменьшился, цена осталась прежней, это скрытое увеличение. Килограмм лаваша вырос на 29 драмов. А ведь пока продаются ранее завезенные продукты, с падением же курса драма цены на продукты еще долго будут расти. И говорить об отсутствии рисков для ускорения инфляции и девальвации драма безответственно.

А тут стали поговаривать и о росте тарифов на энергоносители. Первым о росте цен на газ до 320 драмов сообщил бывший министр сельского хозяйства Артур Хачатрян. И предупредил: «До открытия турецких портов и азербайджанского рынка ждите новых подорожаний». Между тем эксперты не исключают также повышения тарифов на электроэнергию. В целом Карабах, освобожденный Азербайджаном, имел серьезное экономическое значение для Армении. Здесь, в частности, было много ГЭС, а теперь сам «Артсах», вернее те территории, которые армяне пока так называют, будет испытывать потребность в электроэнергии. Для обеспечения энергетической безопасности Армения еще долго должна будет закупать электроэнергию на стороне, и по большей ставке.

А энергоресурсы для Армении имеют весьма важное значение. И не случайно эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию драма еще на 10-20%. Сегодня Центробанк активно осуществляет интервенции для удержания курса драма, распродавая валюту из резервов.