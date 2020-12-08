Армению загоняет в угол и экономический крах наш комментарий
Центробанк Армении уверяет, что на валютном рынке нет оснований для ажиотажа, более того, в этих условиях, как сейчас, так и в обозримом будущем, нет существенных рисков неконтролируемого ускорения инфляции. Мол, в потоках реального сектора, лежащих в основе движения драма (экспорт, импорт, денежные переводы, прямые иностранные инвестиции и т. д.), нет значительных дисбалансов.
Между тем, если курс доллара еще в начале военных действий составлял 485 драмов, то сегодня этот показатель намного превысил отметку в 510 и упорно приближается к 520 драмам, дорожая иногда на целый драм в день. Haqqin.az уже писал о росте цен в этой стране на разные услуги и продукты питания. За последние дни вновь отмечается рост цен на потребительские товары, в том числе на молочные продукты, хлебобулочные изделия и другие продукты питания. В течение трех дней на 10-15 драмов подорожали йогурт, масло, выпечка. Вес хлеба уменьшился, цена осталась прежней, это скрытое увеличение. Килограмм лаваша вырос на 29 драмов. А ведь пока продаются ранее завезенные продукты, с падением же курса драма цены на продукты еще долго будут расти. И говорить об отсутствии рисков для ускорения инфляции и девальвации драма безответственно.
А тут стали поговаривать и о росте тарифов на энергоносители. Первым о росте цен на газ до 320 драмов сообщил бывший министр сельского хозяйства Артур Хачатрян. И предупредил: «До открытия турецких портов и азербайджанского рынка ждите новых подорожаний». Между тем эксперты не исключают также повышения тарифов на электроэнергию. В целом Карабах, освобожденный Азербайджаном, имел серьезное экономическое значение для Армении. Здесь, в частности, было много ГЭС, а теперь сам «Артсах», вернее те территории, которые армяне пока так называют, будет испытывать потребность в электроэнергии. Для обеспечения энергетической безопасности Армения еще долго должна будет закупать электроэнергию на стороне, и по большей ставке.
А энергоресурсы для Армении имеют весьма важное значение. И не случайно эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию драма еще на 10-20%. Сегодня Центробанк активно осуществляет интервенции для удержания курса драма, распродавая валюту из резервов.
Как заявил бывший замминистра труда и социальных вопросов Тадевос Аветисян, это, по сути, государственная растрата, а резервы тоже не безразмерны. Такие меры долгосрочных эффектов иметь не будут, и курс драма однозначно продолжит расти, поскольку негативные факторы продолжают углубляться - спад экономики, сокращение инвестиций (падение прямых иностранных инвестиций на 20%), сокращение госдоходов, спекуляция, политическая дестабилизация, отрицательные ожидания. А царящий в стране хаос может привести к тому, что физические и юридические лица начнут снимать свои драмовые депозиты и обменивать их на доллар, что вызовет катастрофические последствия.
Так что девальвация национальной валюты в Армении – это лишь вопрос времени. Пока этот процесс затягивается по определенным причинам. Но ресурсы уже истощаются, в частности, это касается и валютных резервов Центробанка. Вновь придется обращаться в международные структуры за кредитами. И это на фоне 65-процентного госдолга, который и без того уже перешел критическую точку. При этом получить приличные займы из-за рубежа страна вряд ли сможет, кредиты, наверное, сильно подорожают – поражение в войне, потеря такого лакомого куска, как Карабах, политический хаос, экономическая разруха – не хорошие союзники дешевых кредитов.
И вовсе непонятно, зачем руководству Центробанка надо скрывать явно просвечивающиеся перспективы своей валюты. Еще задолго до начала боевых действий мы писали о неизбежности девальвации армянского драма. Армения – страна с потребительской экономикой, которая держится только за счет внешней помощи. А это влияет на уровень покупательской способности.
Да, война – штука дорогая. А когда речь идет об экономике Армении, и без того погрязшей в кредитах, ситуация оказывается еще более критической. И теперь руководство Армении в буквальном смысле загнано в угол: как возвращать кредиты? Ведь ни получение новых займов, ни попытка запустить печатный станок, ускорив обесценивание национальной валюты, ровным счетом ничего не решат. Все это однозначно указывает на неизбежность краха национальной валюты…