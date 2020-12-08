Təndir Məndir - национальный ресторан в Баку. Открылся в ноябре 2019 года, за короткое время обрел популярность среди населения.

Первый филиал был открыт на улице İstiqlaliyyət вблизи станции метро «Ичери Шехер» в формате кафе-ресторана.

Təndir Məndir - новый формат ресторанов национальной кухни. В меню ресторана представлены блюда национальной кухни в fast food-формате. Также ресторан предлагает выгодные сеты и комбо-меню, которые очень удобны при заказе. Каждую неделю проводятся акции для клиентов на определённые блюда или сеты.

Концепция ресторана основывается на доставке и takeaway еды посредством собственной курьерской службы, достаточно позвонить на короткий номер *0019, а также посредством службы доставки Wolt, одним из эксклюзивных партнеров, которым является Təndir Məndir.

Недавно Təndir Məndir открыл свой второй филиал вблизи станции метро «Нариман Нариманов», на улице Ага Нейматуллы, 52, но уже в другом формате. Второй филиал представлен в виде экспресс-точки, через которую клиенты могут осуществлять заказы на доставку и takeaway.

В скором времени бренд планирует запустить третий филиал в центре города. Также имеются планы по продвижению на российских рынках.

Команда Təndir Məndir уделяет внимание всем деталям: использование только высококачественных натуральных продуктов, поддержание вкуса и качества всех блюд, удобная упаковка и быстрая доставка.

Также поддерживается связь со всеми клиентами и учитываются все их требования и жалобы. Təndir Məndir окружён любовью и вниманием со стороны жителей Баку.

По поводу жалоб или определённых предложений можете писать на [email protected].

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Instagram: @tendirmendirbaku