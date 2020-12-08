Анкара и Париж обсудили отношения Турции и Евросоюза

Отношения Анкары с Евросоюзом были обсуждены в ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел Турции и Франции - Мевлютом Чавушоглу и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

"Этот разговор позволил обсудить различные темы, связанные с двусторонним взаимодействием и отношениями Турции с Евросоюзом после событий последних недель", - цитирует ТАСС заявление.

"В этом контексте в преддверии саммита ЕС 10-11 декабря министр напомнил о требованиях Франции и Европы дать объяснения, что является необходимым условием для возобновления конструктивных отношений между Турцией и ЕС", - подчеркивается в сообщении.