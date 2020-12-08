Минасян: Пашинян считал, что Карабах – раковая опухоль на теле Армении

Никол Пашинян пришел, чтобы оторвать Карабах от Армении, говорится в видео экс-посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна - Микаела Минасяна под заголовком "Как готовилось предательство, как продали Родину", пишут армянские СМИ.

"Никол Пашинян не считал и не считает, что Карабах является хребтом Третьей республики. Он уверен в том, что Карабах – это раковая опухоль на теле Третьей республики, которую надо было вырезать и выбросить", - считает Минасян.

В видео экс-посол перечисляет те факторы и события, которые, по его мнению, привели к поражению Армении в войне, и заявляет, что Армения до Никола Пашиняна всегда была прочной, но Пашинян подорвал внутреннюю устойчивость страны.