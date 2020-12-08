В освобожденный Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты, сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

25 ноября в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе в соответствии с указом Верховного главнокомандующего был объявлен комендантский режим, приказом министра внутренних дел комендантом района назначен начальник районного отдела полиции полковник-лейтенант полиции Хагверди Акберов.

«Сотрудники РОП и военнослужащие Внутренних войск, установив посты на въездах и выездах из района, в том числе в самом районе, осуществляют контроль за выполнением требований режима», - говорится в сообщении.