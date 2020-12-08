В Армении подорожали лекарства первой необходимости

Отмечается, что вот уже несколько дней, как наблюдается рост цен на важные лекарства. Повышение составило в среднем 15-20 драмов за каждую таблетку. Речь идет о препаратах, которые применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях и гипертонии.

Подорожал, к примеру, "Кардиомагнил" (за флакон придется теперь заплатить 2300 драмов вместо 2100). Одна таблетка "Трипликсам" теперь стоит 250 драмов вместо прежних 235 драмов. Подорожали также "Конкор", "Престанс" и другие препараты.

По словам работников аптек, причина подорожания заключается в ослаблении драма, так как основная часть лекарств импортируется из-за рубежа.

Между тем, согласно данным Статистического комитета Армении, несмотря на то, что большая часть лекарств (и сырья) импортируется в Армению, за последний месяц они подорожали всего на 0,6%.