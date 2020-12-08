Оппозиция и власти Армении о времени проведения внеочередных выборов

Оппозиция и власти Армении планируют провести внеочередные парламентские выборы в один и тот же период, но политические власти пока не хотят это озвучивать. Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Накануне элита Республиканской партии Армении провела обсуждение, в ходе которого было объявлено, что в мае-июне в стране пройдут досрочные парламентские выборы, и к ним необходимо очень активно готовиться. Можно сказать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на закрытых встречах говорит о досрочных парламентских выборах почти в этот же период. На днях он в ходе отдельных встреч с бизнесменами намекнул, что нужно готовиться к внеочередным парламентским выборам, и призвал идти на них вместе», - отмечает издание.