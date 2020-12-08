Арцрун Ованнисян: я политикой не занимаюсь

Бывший официальный представитель Минобороны Армении, а теперь заместитель начальника Военного университета имени Вазгена Саркисяна Арцрун Ованнисян заявил, что накануне от его имени распространили ложные сведения.

«Они не имеют ничего общего с действительностью. Это фото - фальшивка. Я не занимаюсь политикой», - написал Ованнисян в своем Facebook.

Напомним, в прошлом месяце, после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, Арцрун Ованнисян сообщил, что покидает свой пост и будет заниматься научной деятельностью, при этом выразив сожаление сложившейся ситуацией.