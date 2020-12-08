Goldman Sachs прогнозирует нефть по $65 за баррель

Главный аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs по рынкам сырья Джефри Кюрри отметил, что ослабление американского доллара и переход к альтернативной энергии повысят спрос на нефть на рынке.

В своем выступлении в прямом эфире Financial Times аналитик отметил, что для реализации инфраструктурных проектов по «зеленой» энергии будет использоваться в основном нефть, и, таким образом, спрос на нефть на рынке будет стабильно расти.

Дж.Кюрри отметил, что, по прогнозам Goldman Sachs, цена на нефть к концу 2021 года достигнет 65 долларов за баррель. Кроме того, банк ожидает восстановления спроса на рынке и предполагает, что в 2022 году ежесуточный глобальный спрос на нефть достигнет 102,5 млн баррелей.