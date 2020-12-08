Армянские террористы вернулись в Сирию и готовят теракты против Азербайджана, Турции и России
Действующий в составе террористических группировок PKK/YPG армянский батальон вернулся из Карабаха в Сирию. Не смирившись с сокрушительным поражением в Карабахе, армянские террористы планируют атаки на гражданские цели в Турции, Азербайджане и России. Об этом пишет турецкая газета Bursa Hakimiyet со ссылкой на источники в сфере безопасности Турции.
Армянский батальон был сформирован террористическими организациями PKK/PYD в апреле 2019 года из этнических армян, проживающих на севере Сирии. Летом этого года батальон был направлен в Карабах. Боевики батальона уже вернулись на север Сирии и считают, что помимо Азербайджана и Турции в сокрушительном поражении Армении виновата и Россия.
«В результате успешных операций турецкой армии боевики армянского батальона лишились возможности свободного передвижения и сейчас пытаются сохранить свое присутствие в регионе. Однако они не смогут избежать своей горькой судьбы», - цитирует газета свои источники в сфере безопасности Турции.
Сообщается, что боевики армянского батальона чувствуют себя в безопасности лишь на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада, потому что имеют хорошие отношения с сирийскими чиновниками.
«По полученной информации, после поражения Армении в Нагорном Карабахе связанные с ПКК армянские группировки планируют громкие террористические акты. Они винят в этом поражении и Россию, поэтому планируют теракты против гражданских объектов и в этой стране», - отмечают источники.
Отметим, что армянский батальон носит имя Нубара Озаняна - террориста, который воевал в рядах террористической организации YPG. Он был ликвидирован турецкими силами безопасности в 2017 году. Бригада, носящая его имя, была создана в 2019 году и проходила тренировки в лагерях YPG. Впоследствии она принимала участие в боях против турецкой армии, проводившей спецоперацию на севере Сирии.