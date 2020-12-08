Армянские террористы вернулись в Сирию и готовят теракты против Азербайджана, Турции и России

Отдел информации 11:38

Действующий в составе террористических группировок PKK/YPG армянский батальон вернулся из Карабаха в Сирию. Не смирившись с сокрушительным поражением в Карабахе, армянские террористы планируют атаки на гражданские цели в Турции, Азербайджане и России. Об этом пишет турецкая газета Bursa Hakimiyet со ссылкой на источники в сфере безопасности Турции.

Армянский батальон был сформирован террористическими организациями PKK/PYD в апреле 2019 года из этнических армян, проживающих на севере Сирии. Летом этого года батальон был направлен в Карабах. Боевики батальона уже вернулись на север Сирии и считают, что помимо Азербайджана и Турции в сокрушительном поражении Армении виновата и Россия. «В результате успешных операций турецкой армии боевики армянского батальона лишились возможности свободного передвижения и сейчас пытаются сохранить свое присутствие в регионе. Однако они не смогут избежать своей горькой судьбы», - цитирует газета свои источники в сфере безопасности Турции.