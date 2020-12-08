Россия запретила ввоз помидоров и перцев из Армении

Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации. Из этого региона ранее поступили зараженные овощи", - пояснили в ведомстве, пишет РИА Новости.