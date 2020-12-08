В Ираке террористы устроили взрывы на нефтяном месторождении

Два взрыва произошли на нефтяном месторождении Хабаз в иракской провинции Киркук. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, у двух нефтяных скважин были приведены в действие два взрывных устройства. В результате взрывов возникли пожары, тушение которых продолжается.

Согласно данным новостного портала SHAFAQ News, за инцидентом стоят боевики террористической группировки "Исламское государство".

Представитель Управления полиции провинции Киркук Эмир Нури сообщил Anadolu, что боевики заминировали две скважины на месторождении. «В результате взрывов никто не пострадал. Проводится операция по поимке террористов», - сказал Нури.