"Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают ее эффективность до 97%", - заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.

Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac продемонстрировали ее эффективность на уровне 97%, сообщает Reuters со ссылкой на индонезийскую государственную фармацевтическую компанию Bio Farma.

Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.

Представитель компании отметил, что Bio Farma ожидает, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.

Китайскую вакцину Sinovac заказала и Турция. Правительство этой страны наряду с производством собственной вакцины фокусирует внимание и на закупке эффективных вакцин из других стран.

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, Турция уже заказала 50 миллионов доз вакцины Sinovac. Применение вакцины начнется в этом месяце, в первую очередь ее получат работники медицинской сферы.

Рост спроса на китайскую вакцину вынудил ее производителя Sinovac Biotech увеличить в два раза производственные мощности.

В Sinovac заявили, что смогут производить 300 млн доз вакцины ежегодно и намерены завершить строительство второго производственного объекта к концу этого года, чтобы увеличить ежегодную мощность производства вакцины в два раза.

В зависимости от конъюнктуры рынка и наличия финансирования компания может продолжить стремиться к дальнейшему расширению производства.

Sinovac уже обеспечила поставки CoronaVac в несколько стран, включая Индонезию, Турцию, Бразилию и Чили, и ведет переговоры с Филиппинами.