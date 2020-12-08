Как сообщалось накануне, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер отправится на консультации по Нагорному Карабаху в Баку и Ереван.

Заявляя об этом, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер не уточнил сроки поездки Шефера в регион.

Сегодня Общественное радио Армении со ссылкой на того же Рикера заявило, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку и Ереван в эти выходные.

«В эту субботу-воскресенье он (Шефер) с другими сопредседателями Минской группы отправится в две столицы – как в Баку, так и Ереван, чтобы увидеть, где мы можем двигаться дальше в дипломатическом урегулировании конфликта», - сказал Рикер, добавив, что формат Минской группы успешен сам по себе, поскольку существенный период времени – 30 лет - был мир, «хоть и хрупкий».