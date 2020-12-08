Али Нагиев обсуждает с Рустамом Мурадовым ситуацию в Лачине фото
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев побывал с рабочей поездкой в освобожденных Кельбаджарском и Лачинском районах, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, Али Нагиев встретился с командующим контингентом российских миротворцев в Карабахе Рустамом Мурадовым.
Али Нагиев также встретился с азербайджанскими военнослужащими и на месте поинтересовался условиями их службы. В то же время были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью местных отделений СГБ, которые начнут работу в ближайшее время.