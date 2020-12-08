Сестра Ким Чен Ына пригрозила главе МИД Южной Кореи из-за коронавируса

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон назвала "безрассудными" слова министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва о ситуации с коронавирусом в КНДР, пишет Дойче велле.

Высказывания главы южнокорейского МИДа показывают, что она "стремится еще больше охладить замороженные отношения" двух государств, приводит слова Ким Ё Чжон северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Пхеньян "никогда не забудет" реплики главы южнокорейского внешнеполитического ведомства, а самой Кан Гён Хва, "возможно, придется дорого заплатить" за них, отметила младшая сестра лидера КНДР.

Южнокорейский министр несколькими днями ранее усомнилась в заявлениях Пхеньяна о полном отсутствии инфекции в стране.