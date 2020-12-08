Великобритания не получит вакцину из-за Вrexit?
Объявленный на вторник в Великобритании старт вакцинации от коронавируса средством от компаний Pfizer и BioNTech может быть осложнен из-за выхода королевства из Евросоюза. Все еще продолжаются переговоры касательно торговли между Туманным Альбионом и Евросоюзом после разрыва отношений. Все попытки договориться пока что безрезультатны. Многие на Островах уже задаются тревожным вопросом: не сорвется ли процесс вакцинации из-за этих неясностей?
В прошлую среду британское агентство по регулированию оборота лекарств допустило первую в мире проверенную вакцину к использованию в Великобритании. Первая партия прививок уже доставлена на территорию Соединенного Королевства.
Руководитель агентства Джан Рейн в ответ на опасения граждан заверяет: «Мы проводили пробы, мы полностью подготовились к всевозможным результатам».
Так она сказала в интервью BBC в ответ на вопрос корреспондента, не грозит ли англичанам неприятными сюрпризами в вопросе доставки вакцины отсутствие торгового соглашения между ЕС и Лондоном. Заказанная первая партия прививок прибыла на прошлой неделе из Бельгии.
Правительство Великобритании заказало 40 миллионов доз производимого средства защиты от Covid-19. Но большая часть заказа должна поступить только в следующем году, сразу после 31 декабря, то есть после наступления Brexit. Отсюда и опасения британцев.
В чем же проблема? Поясним, что если до конца декабря соглашение о будущих взаимоотношениях между ЕС и Великобританией не будет подписано, то торговля между обеими сторонами будет осуществляться на общих условиях, установленных Всемирной организацией торговли. А это значит, что вступят в действие таможенные сборы и иные барьеры по перемещению товаров.
Что важно, в первые дни после Brexit непременно возникнут очереди на таможенных пунктах и начнутся задержки в доставке некоторых товаров. Вполне вероятно, это коснется и поставок долгожданной вакцины от коронавируса.
В воскресенье переговорщики с двух сторон — британец Дэвид Фрост и европеец Мишель Барнье возобновили переговоры в Брюсселе. А еще в субботу, после телефонного разговора премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в официальном сообщении прозвучало, что между сторонами все еще имеются значительные различия в позициях.
А это может означать, что возникшие у британцев опасения по поводу доставки вакцины могут оправдаться. И хвастливое заявление Бориса Джонсона о том, что его страна первой в мире начнет процесс прививок от Covid-19, окажется преждевременным.