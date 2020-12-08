Великобритания не получит вакцину из-за Вrexit?

Отдел международной информации 13:35

Объявленный на вторник в Великобритании старт вакцинации от коронавируса средством от компаний Pfizer и BioNTech может быть осложнен из-за выхода королевства из Евросоюза. Все еще продолжаются переговоры касательно торговли между Туманным Альбионом и Евросоюзом после разрыва отношений. Все попытки договориться пока что безрезультатны. Многие на Островах уже задаются тревожным вопросом: не сорвется ли процесс вакцинации из-за этих неясностей? В прошлую среду британское агентство по регулированию оборота лекарств допустило первую в мире проверенную вакцину к использованию в Великобритании. Первая партия прививок уже доставлена на территорию Соединенного Королевства.

Руководитель агентства Джан Рейн в ответ на опасения граждан заверяет: «Мы проводили пробы, мы полностью подготовились к всевозможным результатам». Так она сказала в интервью BBC в ответ на вопрос корреспондента, не грозит ли англичанам неприятными сюрпризами в вопросе доставки вакцины отсутствие торгового соглашения между ЕС и Лондоном. Заказанная первая партия прививок прибыла на прошлой неделе из Бельгии. Правительство Великобритании заказало 40 миллионов доз производимого средства защиты от Covid-19. Но большая часть заказа должна поступить только в следующем году, сразу после 31 декабря, то есть после наступления Brexit. Отсюда и опасения британцев. В чем же проблема? Поясним, что если до конца декабря соглашение о будущих взаимоотношениях между ЕС и Великобританией не будет подписано, то торговля между обеими сторонами будет осуществляться на общих условиях, установленных Всемирной организацией торговли. А это значит, что вступят в действие таможенные сборы и иные барьеры по перемещению товаров. Что важно, в первые дни после Brexit непременно возникнут очереди на таможенных пунктах и начнутся задержки в доставке некоторых товаров. Вполне вероятно, это коснется и поставок долгожданной вакцины от коронавируса.