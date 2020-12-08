В ходе проведенных с 30 ноября по 6 декабря мер были выявлены 46 водителей такси, не обеспечивших прозрачные перегородки внутри транспортного средства. За указанный период также выявлены и привлечены к административной ответственности 533 пассажира за неношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению МВД, полиция и военнослужащие внутренних войск проводят меры, вытекающие из «Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте».

«Доводим до внимания, что для ограничения физического контакта водителя с пассажирами в транспортных средствах должны быть установлены прозрачные, герметичные перегородки, а пассажиры такси должны сидеть лишь на задних сиденьях. Транспортные средства должны проветриваться и дезинфицироваться», - говорится в сообщении МВД.