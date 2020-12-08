Отдел международной политики 13:45

Новые измерения показали, что самая высокая гора мира стала выше на 0,86 метра! Непал и Китай совместно провели расчеты и официально согласовали новые параметры Эвереста. Сегодняшняя высота вершины мира составляет 8 848 метров и 86 сантиметров. Новые измерения были предприняты в связи с мощным землетрясением в регионе, которое произошло в 2015 году, магнитудой 7,8 балла. Непал проводил свои замеры в прошлом, а Китай - в нынешнем году.

Об этом сенсационном открытии сообщили министры иностранных дел Непала и Китая — Прадип Кумар Гиявали и Ванг И на совместной телеконференции, которую транслировали одновременно из Катманду и Пекина. Интересно, что высота Эвереста (или Джомолунгмы) в течение последних десятилетий была предметом споров между непальцами и китайцами. Потому, часто противореча друг другу, ими назывались две, а то и три высоты вершины. Причем власти Непала руководствовались измерениями 1831 года, согласно которым Эверест имел 8 848 метров над уровнем моря. Однако китайские измерения показывали другую цифру — 8 844 метра. Проблема заключалась в том, как измерять высоту горы. Китайские власти утверждали, что Эверест надо измерять до высоты твердых скал, в то время как власти Непала аргументировали тем, что надо учитывать и снег на вершине горы. Теперь, наконец, им удалось договориться — высота Эвереста отныне измеряется вместе с высотой снежного покрова на пике.