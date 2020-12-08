Вершина Эверест “выросла” на 1 метр! очевидное-невероятное
Новые измерения показали, что самая высокая гора мира стала выше на 0,86 метра! Непал и Китай совместно провели расчеты и официально согласовали новые параметры Эвереста. Сегодняшняя высота вершины мира составляет 8 848 метров и 86 сантиметров. Новые измерения были предприняты в связи с мощным землетрясением в регионе, которое произошло в 2015 году, магнитудой 7,8 балла.
Непал проводил свои замеры в прошлом, а Китай - в нынешнем году.
Об этом сенсационном открытии сообщили министры иностранных дел Непала и Китая — Прадип Кумар Гиявали и Ванг И на совместной телеконференции, которую транслировали одновременно из Катманду и Пекина.
Интересно, что высота Эвереста (или Джомолунгмы) в течение последних десятилетий была предметом споров между непальцами и китайцами. Потому, часто противореча друг другу, ими назывались две, а то и три высоты вершины.
Причем власти Непала руководствовались измерениями 1831 года, согласно которым Эверест имел 8 848 метров над уровнем моря. Однако китайские измерения показывали другую цифру — 8 844 метра.
Проблема заключалась в том, как измерять высоту горы. Китайские власти утверждали, что Эверест надо измерять до высоты твердых скал, в то время как власти Непала аргументировали тем, что надо учитывать и снег на вершине горы. Теперь, наконец, им удалось договориться — высота Эвереста отныне измеряется вместе с высотой снежного покрова на пике.
В прошлом году Непал отправил на Эверест экспедицию из четырех человек с измерительными инструментами. 23 мая ее руководители — 35-летний непалец Кхимлал Гаутам и его коллега Рабин Карки в сопровождении трех шерпов поднялись на вершину, где работали в течение 1 часа и 16 минут. Гаутам и Карки смотрели в глаза смерти, спускаясь оттуда, чудом избежав ее.
«Эта близость смерти напоминала о весе измерений и об ответственности за собранные данные. Мы рисковали, собирая эти жесткие данные для того, чтобы получить точную высоту Эвереста», - сказал Гаутам еженедельнику Nepali Times.
Обработка данных в непальском департаменте картографии продолжалась полгода. Как сообщала газета Rebulica, Непал пользовался своими устройствами и технологиями. Техников обучали ученые из Новой Зеландии, а экспедицию поддержала международная конференция специалистов. Измерения делались как традиционными приборами, так и с помощью навигационной системы вместе с радаром для исследования скал.
Китайская экспедиция взошла на вершину годом позже после непальской, уже во время пандемии коронавируса, в мае 2020-го. Кроме альпинистов, в проекте участвовал самолет.
«Высота Эвереста все время меняется из-за тектонических сдвигов, последним из которых было землетрясение в Горкха (в северном Непале) в 2015 году, - сказал изданию Nepali Times Кристофер Пирсон из новозеландского университета в Отаго. - Так как существовавшие измерения были полностью устаревшими, их надо было обновить».
Эверест называют Короной Земли, или Короной Гималаев. Он был так назван в честь уэльского геодезиста и картографа Джорджа Эвереста в 1865 году. Ученый начинал работу над картой Индии. Ранее вершина мира носила ничего не говорящее название «Вершина XV». За заслуги эвереста в исследованиях с тех пор она носит его имя.
На китайской стороне гора и ее склоны охраняются в рамках резервата биосферы под названием «Резерват биосферы Джомолунгмы». Эверест по-тибетски — Джомолунгма, по-непальски — Сагарматха.
Так или иначе, он остается для сотен альпинистов точкой притяжения, ради достижения которой они готовы рисковать жизнью. Теперь отважным восходителям предстоит покорять его вершину, которая стала на 86 сантиметров выше.