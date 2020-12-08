Какой погоды ждать завтра?

В четверг, 10 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков, ожидается северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 60-70%.

В регионах Азербайджана в четверг пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег. Местами туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-4 градуса мороза.

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