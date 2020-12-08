Швейцария отказывается от вакцинации?
В мире пока продолжается пандемия COVID-19, но кое-где уже начинается долгожданный процесс вакцинации от коронавируса. Тем не менее, в стан коронаскептиков прибавляются не только отдельные группы населения, но и специалисты в области эпидемиологии. Эффективность сенсационно разрекламированных вакцин уже подвергают сомнению не только обыватели, но и медики. На то у них есть серьезные основания.
Только что стало известно, что Швейцария не подтвердит использование новых средств, за право немедленно воспользоваться которыми вовсю соперничают целые государства.
Швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic утверждает, что у него пока нет необходимой информации для выдачи разрешения на использование в клиниках страны трех главных вакцин против COVID-19, заказанных правительством.
Власти, между тем, планировали сделать 6 миллионов прививок жителям Швейцарии в период до лета следующего года.
Вопреки оптимизму правительства Управление по делам регистрации и контроля лекарств Swissmedic в Берне оценило, что в документации вакцин все еще нет важных данных, касающихся безопасности, эффективности и качества прививок, и передало свои требования производителям — фирмам Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
- У нас нет данных на тему эффективности клинических исследований и серьезных групп, которые участвовали в этих развернутых исследованиях, - заявил Клаус Больте, шеф отдела авторизации Swissmedic, во время пресс-конференции, организованной Федеральным управлением здоровья (BAG).
Одна из информаций, которую требует Swissmedic, это данные о прежде перенесенных болезнях у тех, кто участвовал в испытаниях вакцин.
Регулятор подчеркнул, что акцептация так быстро разработанных прививок требует большого доверия к производителям и органам власти, поэтому важно тщательно проверить их влияние на разные группы людей и последствия прививок.
В 8,5-миллионной Швейцарии рассчитывают начать всеобщую вакцинацию против коронавируса уже в начале января будущего года. Об этом сказала руководитель отдела контроля инфекции в BAG Виржини Массерей. По ее словам, целью кампании является вакцинация 6 миллионов человек до лета 2021 года, что будет означать ежедневные прививки 70 тысячам человек.
На пресс-конференции представители властей подтвердили, что вакцина будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медики и люди из групп повышенного риска: пожилые, люди с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями и повышенным давлением.
С начала пандемии в Швейцарии умерли 5 тысяч человек, более 340 тысяч инфицированы, свыше 3 тысяч находятся в больницах, из них почти 500 — в палатах интенсивной терапии.
Позиция швейцарских специалистов — тревожный сигнал, который может развеять эйфорию вокруг сенсационно разрекламированных вакцин, дать пищу для размышлений медикам во всем мире, побудить к большей осторожности к применению скоропалительно созданных разработок. Ведь на кон ставятся сотни миллионов жизней.