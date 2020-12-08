Швейцария отказывается от вакцинации?

Только что стало известно, что Швейцария не подтвердит использование новых средств, за право немедленно воспользоваться которыми вовсю соперничают целые государства.

В мире пока продолжается пандемия COVID-19, но кое-где уже начинается долгожданный процесс вакцинации от коронавируса. Тем не менее, в стан коронаскептиков прибавляются не только отдельные группы населения, но и специалисты в области эпидемиологии. Эффективность сенсационно разрекламированных вакцин уже подвергают сомнению не только обыватели, но и медики. На то у них есть серьезные основания.

Швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic утверждает, что у него пока нет необходимой информации для выдачи разрешения на использование в клиниках страны трех главных вакцин против COVID-19, заказанных правительством.

Власти, между тем, планировали сделать 6 миллионов прививок жителям Швейцарии в период до лета следующего года.

Вопреки оптимизму правительства Управление по делам регистрации и контроля лекарств Swissmedic в Берне оценило, что в документации вакцин все еще нет важных данных, касающихся безопасности, эффективности и качества прививок, и передало свои требования производителям — фирмам Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

- У нас нет данных на тему эффективности клинических исследований и серьезных групп, которые участвовали в этих развернутых исследованиях, - заявил Клаус Больте, шеф отдела авторизации Swissmedic, во время пресс-конференции, организованной Федеральным управлением здоровья (BAG).

Одна из информаций, которую требует Swissmedic, это данные о прежде перенесенных болезнях у тех, кто участвовал в испытаниях вакцин.

Регулятор подчеркнул, что акцептация так быстро разработанных прививок требует большого доверия к производителям и органам власти, поэтому важно тщательно проверить их влияние на разные группы людей и последствия прививок.

В 8,5-миллионной Швейцарии рассчитывают начать всеобщую вакцинацию против коронавируса уже в начале января будущего года. Об этом сказала руководитель отдела контроля инфекции в BAG Виржини Массерей. По ее словам, целью кампании является вакцинация 6 миллионов человек до лета 2021 года, что будет означать ежедневные прививки 70 тысячам человек.

На пресс-конференции представители властей подтвердили, что вакцина будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медики и люди из групп повышенного риска: пожилые, люди с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями и повышенным давлением.