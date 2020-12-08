Такое огромное горе постигло Тахира и Севду Мовлановых, двое сыновей которых – Алтай и Эльгюн погибли, сражаясь за родную землю.

Знаменитый на всю страну чобан Ханыш, с которым дружил и которого очень уважал сам общенациональный лидер Гейдар Алиев, был главой этой семьи. Мог ли ныне покойный истинный патриот Ханыш киши, знать, что два его внука отдадут жизнь за Родину? Если бы он был жив, несомненно, гордился бы внуками-героями.

В первые же дни войны братья отправились на фронт и геройски сражались на поле битвы. Эльгюн погиб от пули врага 30 сентября на геранбойском фронте. 18-летний парень стал первым в Лерике шехидом Второй Карабахской войны.

Его 20-летний брат Алтай, военнослужащий сверхсрочной службы, о том, что Эльгюн стал шехидом, узнал от командира своей части. Офицер предоставил Алтаю отпуск, чтобы он мог проводить брата в последний путь. Но молодой воин отказался покидать передовую, заявив, что будет на фронте до тех пор, пока не отомстит за брата.

Алтай сдержал свое слово, отважно сражаясь с врагом, но почтить память брата на его могиле ему было не суждено - ровно через месяц, 30 октября, в день рождения их матери, в боях за Физули он пал смертью храбрых.

Алтая похоронили рядом с Эльгюном, за гибель которого он беспощадно мстил врагам. В кармане погибшего нашли отпускной билет сроком на 7 суток, который ему дали, чтобы он мог присутствовать на погребении брата.