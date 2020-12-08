И внуки легендарного друга Гейдара Алиева – чобана Ханыша погибли в боях за Карабах они сражались за Родину!
Историческая победа в Отечественной войне далась азербайджанскому народа нелегко. Страна потеряла тысячи своих граждан. В некоторых семьях шехидами стали двое.
Такое огромное горе постигло Тахира и Севду Мовлановых, двое сыновей которых – Алтай и Эльгюн погибли, сражаясь за родную землю.
Знаменитый на всю страну чобан Ханыш, с которым дружил и которого очень уважал сам общенациональный лидер Гейдар Алиев, был главой этой семьи. Мог ли ныне покойный истинный патриот Ханыш киши, знать, что два его внука отдадут жизнь за Родину? Если бы он был жив, несомненно, гордился бы внуками-героями.
В первые же дни войны братья отправились на фронт и геройски сражались на поле битвы. Эльгюн погиб от пули врага 30 сентября на геранбойском фронте. 18-летний парень стал первым в Лерике шехидом Второй Карабахской войны.
Его 20-летний брат Алтай, военнослужащий сверхсрочной службы, о том, что Эльгюн стал шехидом, узнал от командира своей части. Офицер предоставил Алтаю отпуск, чтобы он мог проводить брата в последний путь. Но молодой воин отказался покидать передовую, заявив, что будет на фронте до тех пор, пока не отомстит за брата.
Алтай сдержал свое слово, отважно сражаясь с врагом, но почтить память брата на его могиле ему было не суждено - ровно через месяц, 30 октября, в день рождения их матери, в боях за Физули он пал смертью храбрых.
Алтая похоронили рядом с Эльгюном, за гибель которого он беспощадно мстил врагам. В кармане погибшего нашли отпускной билет сроком на 7 суток, который ему дали, чтобы он мог присутствовать на погребении брата.
Двое дядей Эльгюна и Алтая стали шехидами в Первой Карабахской войне, еще двое родственников – были тяжело ранены. Алтай и Эльгюн не посрамили честь своей семьи.
Отец братьев-шехидов Тахир Мовланов говорит, что самым большим его утешением является то, что его сыновья отдали свои жизни не зря.
«Наши земли освобождены, а значит мои сыновья отомщены», - убежден Тахир Мовланов.
«Осколок задел сердце Эльгюна. Сын погиб от кровотечения по дороге в госпиталь. Другой мой сын – Алтай стал шехидом через месяц после гибели брата. Я горжусь ими и очень хочу, чтобы их имена навечно остались в истории. Надеюсь, что одна из улиц Лерика будет названа в честь Алтая и Эльгюна», - не сомневается и мать братьев-шехидов Севда ханум.