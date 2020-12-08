Эрдоган: Турция будет рядом с Азербайджаном при восстановлении освобожденных земель

Звезда и полумесяц на флаге Азербайджана гордо реют в небе над Карабахом, освобожденном от оккупации в результате трудной 44-дневной борьбы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре перед вылетом в Баку.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция и далее будет поддерживать братский Азербайджан, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, турецкая сторона будет рядом с Азербайджаном и в вопросе восстановления земель, освобожденных от армянской оккупации: «Мы поможем братской стране в процессе создания новой инфраструктуры».