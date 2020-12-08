Азербайджанские солдаты на улицах Аскерана

Ранее газета «Иравунк» со ссылкой на «мэра» Аскерана Айка Шмиряна написала о том, что азербайджанцы покупают товары в сельских магазинах Аскерана, и это уже стало «обычным делом».

Продолжает поступать множество сообщений о том, что азербайджанцы свободно закупаются в магазинах Аскеранского района в Карабах е, сказал «замглавы районной администрации» Армен Мангасарян изданию Sputnik Армения.

«Слухи о том, что азербайджанцы заходят в магазины, ходят не только в Аскеране, но и в Степанакерте. Это все же неспроста. Вчера, к примеру, автомобили с азербайджанскими номерами в сопровождении российских миротворцев проехали через Аскеран», - отметил Мангасарян.

По его словам, движение, скорее всего, обеспечивается в рамках разблокирования путей сообщения, что указано в трехстороннем заявлении по Карабаху.

«Мы призвали граждан обращаться к нам в случае возникновения проблем. Мы пытаемся решать возникающие вопросы, к примеру, проблему оставленной техники, через миротворцев», - сказал Мангасарян.