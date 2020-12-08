В США назвали страны, от которых исходит военная угроза

Армия США должна быть готова к наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, особенно в отношении Китая и России. Именно эти страны активно развивают военный потенциал в данных областях, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, передает Wall Street Journal.

Он уточнил, что Китай высокими темпами наращивает свою военную мощь и уже через 15 лет сравняет военный потенциал с американским. КНР сможет даже одержать победу над США в случае вооруженного конфликта, не исключил американский дипломат.

Милли добавил, что это серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы. Для защиты от амбиций Китая и РФ США должны еще усерднее развивать свою собственную экономическую и военную мощь, чтобы конкуренция между державами не переросла в настоящую войну.