Экс-глава спецслужб Армении: «Никол вскоре поймет... и подаст в отставку»

В армянском обществе сложился почти стопроцентный консенсус относительно отставки Никола Пашиняна. Армения и армянский народ не могут иметь побежденного лидера, заявил армянскому ФактИнфо лидер партии «Родина», бывший глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

«Акции неповиновения, заявления католикосов, президента Армении, многих уважаемых людей, граждан Армении, городских и сельских администраций говорят о том, что сложился 100-процентный консенсус относительно того, что Никол должен уйти, и он уйдет... Каждый день его пребывания у власти – это прямая угроза нашей стране», - говорит Ванецян.

Отвечая на вопрос по поводу путей достижения отставки Пашиняна, Ванецян заявил: «В повестке Пашиняна есть вопрос об отставке. Последний не владеет ситуацией, не владеет истинным положением вещей, оторван от реальности, но он вскоре поймет, вернется к переговорам и подаст в отставку».