В Ереване взорвали автомобиль директора банка
В Ереване подорвали автомобиль исполнительного директора "Армэкономбанка". Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Полицейские установили, что при невыясненных обстоятельствах взорвался Lexus, которым пользуется исполнительный директор "Армэкономбанка" Арам Хачатрян. Взрыв произошел, когда его водитель проехал несколько метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
В пресс-службе полиции Sputnik Армения сообщили, что информация уточняется.