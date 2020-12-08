Подарок от Final воинам-победителям
Продолжавшаяся 44 дня Отечественная война завершилась славной победой нашей доблестной армии. В течение всех этих дней азербайджанский народ, демонстрируя единство и патриотизм и на фронте, и в тылу, всем сердцем верил в победу нашей армии.
В дни проведения боевых действий, так же, как и в дни празднования победы, продуктовая марка Final была рядом с нашими солдатами и их семьями. Продуктовая марка Final поддержала солдат победоносной армии Азербайджана, которые были готовы не раздумывая отдать свои жизни в борьбе за правое дело нашего народа.
В целях материальной поддержки солдат, вернувшихся с победой домой, и их семей продуктовая марка Final предоставила малообеспеченным семьям военнослужащих карты для покупок на общую сумму в 100 000 манатов.
В рамках начавшейся по инициативе продуктовой марки Final кампании помощь малообеспеченным семьям в городах Шамкир, Товуз, Гянджа и Барда была предоставлена при участии любимой народом певицы Розы Зяргярли.
Поддерживающая малообеспеченные семьи продуктовая марка Final продолжит свои визиты и в другие регионы страны.
Будучи одной из первых продуктовых марок Азербайджана, в самые трудные дни нашего народа и по сей день продуктовая марка Final взяла на себя миссию обеспечения питанием и, с достоинством претворяя эту миссию в жизнь, продолжает её.
Многие годы находившаяся рядом с Вами марка Final продолжает всем сердцем оставаться с Вами!