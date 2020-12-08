Подарок от Final воинам-победителям

Продолжавшаяся 44 дня Отечественная война завершилась славной победой нашей доблестной армии. В течение всех этих дней азербайджанский народ, демонстрируя единство и патриотизм и на фронте, и в тылу, всем сердцем верил в победу нашей армии.

В дни проведения боевых действий, так же, как и в дни празднования победы, продуктовая марка Final была рядом с нашими солдатами и их семьями. Продуктовая марка Final поддержала солдат победоносной армии Азербайджана, которые были готовы не раздумывая отдать свои жизни в борьбе за правое дело нашего народа.