Инара Рафикгызы, собкор 15:44

Беседа с близкими шехидов 44-дневной Отечественной войны зачастую начинается со слов: «После событий в Товузе…». И это не случайно. После жестоких 4-дневных боев в Товузе, когда враг напал на наши позиции, Вторая Карабахская война стала для многих азербайджанских военных возможностью отомстить врагу за наши потери. В сражениях в Товузе стали шехидами начальник штаба корпуса генерал-майор Полад Гашимов, начальник артиллерии корпуса полковник Ильгар Мирзоев и другие офицеры. Это предательское нападение врага лишь усилило ненависть к врагу азербайджанского народа, и призывы силой изгнать оккупантов с наших земель стали раздаваться все громче и настойчивее.

Подбил два танка противника и заработал прозвище «Сердце батальона» Одним из тех, кто проявил беспримерные героизм и мужество во Второй Карабахской войне, был Ниямин Нифтализаде, разговор с отцом которого тоже начался со слов: «После событий в Товузе…». Подбивший два армянских танка, спасший 20 боевых товарищей и погибший в бою 23-летний Ниямин именно после событий в Товузе пошел служить добровольцем. С первых дней войны он сражался на передовой. Отражая атаку армян на Физулинско-Джебраильском направлении, Ниямин проявил настоящий героизм, и в батальоне его стали называть «taborun ürəyi» («Сердце батальона»). Ниямин Нифтализаде родился в 1997 году в селе Нурсу в Шахбузском районе. В семье было двое детей – он и его сестра Нармин. Позже семья переехала в Баку. Отец работал охранником в нефтяной компании, а мать была техничкой в яслях № 194. Ниямин окончил школу № 191 в Хатаинском районе и в 2015 году ушел на действительную военную службу. За образцовое выполнение армейского долга Нифтализаде неоднократно поощрялся командованием, командир части, где он служил, даже звонил его родителям и благодарил за то, что они воспитали такого ответственного сына. После службы Ниямин освоил профессию повара.

Солдат полковника Мирзоева дал слово отомстить за него Отец шехида – Халиг Магеррамов рассказывает, что его сын очень любил Родину. Гибель во время товузских событий полковника Ильгара Мирзоева, который был его командиром, так потрясла парня, что он немедленно записался добровольцем и поклялся отомстить за своего командира. «Мой сын был солдатом Ильгара Мирзоева. Ниямин дал себе слово отомстить за гибель полковника и сдержал его. 21 сентября он был в армии – записался добровольцем, а 27 сентября уже отправился на фронт на Физулинско-Джебраильское направление. Когда звонил сыну, он старался меня не волновать, уверял, что пока находится в тылу... В боях в Джебраиле Ниямин уничтожил два армянских танка, спас своих товарищей, и после этого боя его стали называть «Сердцем батальона», - говорит отец шехида. Отец шехида рассказывает, что в последний раз сын выходил на связь 4 октября и сказал, что у него все хорошо. Однако спустя несколько дней они узнали, что сын стал шехидом.

«Он нам ничего не рассказывал о боях. Просто говорил, что у него все хорошо. А 8 октября мы узнали, что он стал шехидом», - рассказывает мужчина. Халиг Магеррамов рассказывает, что собирался идти на работу в ночную смену, как услышал стук в дверь. Неизвестные люди сказали, что его сын ранен. «Я не поверил этому, во дворе было много людей. У меня защемило сердце. Я понял, что мой сын стал шехидом за наши земли. Моральная поддержка семьям шехидов сегодня превыше всего», - сказал он. Ниям с детства проявлял особый интерес к спорту. Он был фанатом футбольного клуба «Фенербахче». Во время похорон его друзья принесли на могилу форму этого футбольного клуба, а также цветы, символизирующие этот клуб. Футбольный клуб «Фенербахче» написал об этом событии на своей странице в соцсетях и выразил соболезнования в связи с гибелью Нияма. Отец шехида рассказывает, что после похорон сына директор детского дома №194 в Хатаинском районе Товуз Джабиева отправила его супругу в двухмесячный отпуск.