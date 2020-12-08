Роухани: Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха

Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Об этом президент Ирана Хасан Роухани сказал на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Роухани отметил, что, учитывая соседство и наличие возможностей Ирана в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджана, участие Ирана в созидательных работах будет на пользу обеих стран.

"Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе строительство железной дороги Решт - Астара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе для строительства Худаферинского гидроузла и электростанций. Обе страны могут развивать сотрудничество в промышленной, научной, фармацевтической сферах", - сказал Роухани.