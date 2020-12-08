К зданию парламента Армении стянуты силы полиции
Дополнительные силы полиции стянуты к зданию парламента Армении перед запланированной оппозицией на 16:00 акцией протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.
Накануне представитель армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян от имени оппозиционных сил, добивающихся отставки Пашиняна, призвал всех соратников собраться в среду возле здания парламента и "заставить правящий режим принять волю народа".
Накануне, после истечения срока ультиматума со стороны оппозиции к властям, прошли первые акции протеста и неповиновения с требованием ухода Никола Пашиняна.
С призывом к премьеру уйти с поста выступили все три бывших президента Армении - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.