Посол Молдовы в России уволен за контрабанду анаболиков

Посол Молдовы в России уволен со своего поста из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику, передает РИА Новости.

Ранее молдавский МИД сообщил, что таможня и спецслужбы предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерами посольства в РФ.

«Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — заявил Кику.